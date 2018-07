Garbajosa anuncia su retirada

Jasmin Repesa, nuevo entrenador del Unicaja, pretendía retener al madrileño en la plantilla para la próxima temporada o, en su caso, mantenerle en el cuerpo técnico. Sin embargo, a sus 34 años, Garbajosa afronta el "momento más difícil" al anunciar el punto final a su trayectoria como jugador.

Garbajosa militó en su carrera profesional en el TAU (1994/2000), Benetton Treviso (2000/04), Unicaja (2004/06), Toronto Raptors de la NBA (2006/08), Khimki Moscú (2008/09), Real Madrid (2009/2011) y Unicaja en su segunda y última etapa (2011/2012). Su palmarés, además de numerosos éxitos personales, presenta una Liga ACB (Unicaja 2006), dos Copas del Rey (Baskonia 1999 y Unicaja 2005), dos Ligas italianas con la Bennetton (2001/02 y 2002/03) y dos Copas de Italia (2002/03 y 2003/04 con la Bennetton).

Con la selección española, el ala-pívot logró la medalla de oro en el Mundial de Japón 2006, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Pekin 2008, y en el Campeonato de Europa medalla de oro en Polonia 2009, plata en Suecia 2003 y España 2007 y bronce en Turquía 2001.

Garbajosa en su despedida quiso "dar las gracias a todos los clubes, directivos, entrenadores, compañeros, rivales, árbitros, patrocinadores, medios de comunicación y aficionados con los que he compartido todos estos años. Entre todos me han permitido sentirme un privilegiado por poder hacer lo que más me gusta: ser jugador de baloncesto”.