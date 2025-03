BIC Euronova acelera 20 proyectos empresariales, que competirán para completar su formación en Silicon Valley, a través del programa CIBEREMPRENDE del INCIBE

BIC Euronova, el Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) de Málaga, en colaboración con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), da comienzo al programa CIBEREMPRENDE para impulsar y acelerar proyectos empresariales, ofreciendo formación y mentorización en materia de emprendimiento y ciberseguridad. Esta iniciativa busca fomentar la creación de nuevas empresas, al tiempo que refuerza la seguridad digital en la población y mercado español.

Esta iniciativa se lanza tras el éxito del programa de Aceleración CYBERSECURITY VENTURES llevado a cabo por BIC Euronova, también en colaboración con INCIBE, y clausurado con gran éxito a finales de 2024. 5.000€ fueron repartidos como premios entre las 3 startups ganadoras. Está previsto una nueva edición de esta iniciativa tras el verano de 2025.

El programa de formación y mentorización de CIBEREMPRENDE cuenta con una duración de 5 semanas; a razón de dos jornadas de 4,5 horas en horario de mañana a la semana. Además, las empresas contarán con una serie de horas de consultoría individualizada en temas legales y de gestoría/asesoría fiscal, laboral y contable, así como con el asesoramiento de un mentor experto. Como gran atractivo, los emprendedores optarán a una estancia de 5 semanas en Silicon Valley, en Draper University (premio valorado en 12.000 USD).

Todos los proyectos participantes tienen un vínculo con la ciberseguridad, o bien porque sea su core business, desarrollando negocio en el ámbito de la ciberseguridad con productos o servicios innovadores; o porque por su actividad sea algo clave en el negocio (venta online, etc.) y deban aplicar ciberseguridad a entornos digitales seguros para sus clientes.

Por su parte, INCIBE trabaja incansablemente para afianzar la confianza digital en España, elevar los estándares de ciberseguridad y resiliencia, y contribuir al mercado digital. Su objetivo es impulsar el uso seguro del ciberespacio, promoviendo prácticas seguras y concienciando a la sociedad sobre la importancia de la ciberseguridad.

En calidad de entidad colaboradora del programa, BIC Euronova ofrecerá programas de aceleración, charlas, talleres, eventos y servicios de incubación a los proyectos participantes. Este esfuerzo conjunto permitirá a los participantes, ya sean particulares, emprendedores y/o empresas, beneficiarse de una sólida base de conocimientos en ciberseguridad, fundamental para operar de manera segura en el entorno digital actual. Destacando que España es el tercer país con mayores detecciones de ciber-amenazas a nivel global, con un 6% cerca de Japón y Polonia.

Proyectos empresariales participantes

MeVeri, Astebe, BOA, The Pepino Brand, Super AI Support, RED3, Examai.ai, I want it, Winto, Triplemelon, Journo, Codearte Scarabtech, España, PinMy, RiskCibereye, AdD Consulting, MalakAir, Rapid Stack, Ubar Movement Center.

INCIBE Emprende

Las iniciativas de impulso del emprendimiento en ciberseguridad de INCIBE se dirigen a emprendedores y start ups con ideas y proyectos innovadores en ciberseguridad en fase de captación de ideas de negocio, incubación, aceleración y aceleración exprés. Todas ellas, se engloban dentro del Programa de Impulso a la Industria de la Ciberseguridad Nacional especialmente contribuyendo en el aspecto clave de la industria: Impulsar la industria nacional de la ciberseguridad para el surgimiento, crecimiento y desarrollo de empresas en este sector. Este programa, que se ejecutará al amparo de INCIBE Emprende, aparece contemplado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) a través del Componente 15. Inversión 7 Ciberseguridad: Fortalecimiento de las capacidades de ciudadanos, PYMES y profesionales e impulso del sector.

Estas iniciativas se realizarán en el marco de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiadas por la Unión Europea (Next Generation), el proyecto del Gobierno de España que traza la hoja de ruta para la modernización de la economía española, la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo, para la reconstrucción económica sólida, inclusiva y resiliente tras la crisis de la COVID19, y para responder a los retos de la próxima década