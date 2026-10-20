El Festival de Málaga celebra sus 30 años con Lola Flores y Carlos Saura como protagonistas

El cartel toma como base una edición limitada y terminada a mano por Carlos Saura de su obra ‘Lola Flores, Sevillanas 1992’. Esta edición fue fruto de una colaboración entre Mármol&Fa -firma de ediciones de arte y gestión cultural liderada por Alicia Gutiérrez Mármol, que contó con el asesoramiento del artista internacional Javier Calleja- y la hija del cinesta, Anna Saura. En la pasada edición del Festival, ambas mujeres quisieron regalar al Festival de Málaga esta pieza con motivo del estreno del documental Carlos Saura. Ese niño de la fotografía, dirigido por la misma Anna Saura.

La obra forma parte de una edición que salió originalmente en 2021, compuesta por un total de 85 piezas —70 reproducciones seriadas y 15 ‘fotosaurios’—, realizadas a partir del retrato que Saura tomó a Lola Flores durante el rodaje de su película Sevillanas. Con esta obra, el cineasta rindió homenaje a una de las figuras más icónicas del flamenco, cuya personalidad y libertad artística marcaron profundamente su imaginario creativo.

La pieza donada forma parte de la serie de 15 ‘fotosaurios’ intervenidos por Saura, en los que el artista -fallecido tan sólo dos años después del lanzamiento de esta edición a la edad de 91 años- combinó fotografía y pintura, un lenguaje híbrido que caracterizó gran parte de su producción visual en los últimos años.

Anna Saura destaca el significado especial de esta obra dentro de la trayectoria de su padre: “Esta edición de Lola Flores aúna todo lo que a mi padre le apasionaba: el cine, la fotografía, la pintura y la música. Además, fue la primera vez que pintó en un tamaño más grande que el A3, marcando lo que sería una nueva etapa en su creación artística. Parte de este proceso aparece plasmado en Carlos Saura. Ese niño de la fotografía, documental que se estrenó en 2025 en el Festival de Málaga”.

Por su parte, Alicia Gutiérrez Mármol es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Málaga y cuenta con una amplia trayectoria cultural en la ciudad. Tras haber compaginado durante ocho años la dirección de Calleja Studio -desde la que ha proyectado internacionalmente a Javier Calleja y comisariado muestras como Mr. Günter, The Cat Show- con otros proyectos artísticos como Routart, donde nació esta colaboración; actualmente lidera su proyecto más personal, Mármol&Fa, dedicado a la edición de grandes artistas contemporáneos.

Para ella, que esta pieza pasara a formar parte primero del patrimonio artístico y cultural del Festival hasta convertirse en la imagen del Festival de Málaga para 2027 es toda una alegría y siente que es fruto del respeto profundo hacia la figura y el legado de Saura y hacia la labor incansable de Anna por mantener viva la memoria de su padre. “Tanto Javier Calleja -que ya diseñó el cartel del Festival de Málaga hace una década- como yo nos sentimos tremendamente orgullosos de haber podido hacer posible esta conexión y de que la figura de Saura y de la grandísima Lola Flores estén presentes de una forma tan protagonista en una edición tan rotunda del Festival como es la número 30”, asegura.