El Festival de Cine anuncia un cine-concierto que pondrá banda sonora en directo a ‘Paris Qui Dort’, el clásico de René Clair

El cine francófono y su relación histórica con la música volverán a ser protagonistas en el 32 Festival de Cine Francés de Málaga. El certamen avanza hoy la celebración de un cine-concierto el próximo sábado 17 de octubre en el Cine Albéniz, con la proyección de Paris Qui Dort (1924) de René Clair, una película muda francesa de ciencia ficción, junto a una banda sonora pensada ad hoc para esta actividad.

La música ha sido creada por el compositor italiano Alberto Piazza, y será interpretada por el Ensemble MODUS (cuerda, percusión y piano) bajo la dirección de Santiago J. Otero Vela, batuta estrechamente unida a la cultura musical francesa y reconocido, por ello, como Chevalier de L’Ordre des Arts et des Lettres (Caballero del Orden de las Artes y las Letras de Francia).

La proyección es una versión restaurada en 4K de esta obra emblemática de la historia del cine, que narra la cómo el guarda nocturno de la Torre Eiffel y un grupo de viajeros, inmunes a un misterioso rayo que ha paralizado toda la vida en París, recorren la ciudad en busca de otros supervivientes. Está dirigida por René Clair (1898-1981) el cineasta y escritor francés, pionero clave en la transición del cine mudo al sonoro, conocido por su ingenio, fantasía y maestría en la comedia. Estrenada en 1924, Paris Qui Dort se ha convertido en una pieza esencial para entender el cine de Clair, que combinaba crítica social con encanto bohemio y vanguardista, y que lo llevaron a ser una figura indispensable en la historia del cine francés, miembro de la Academia Francesa y figura influyente en su época.

Las entradas para esta actividad ya se pueden adquirir en Unientradas y la taquilla del Cine Albéniz, y tienen un coste de 15 euros (12 euros precio reducido).