Javier Frutos: "No queremos lo que teníamos hace unos años con el botellón"

Una realidad vivida en esta feria para todos los hosteleros del centro de la ciudad es que ya no es lo mismo, "el centro es un poco huérfano de esa dinamización". Ante ellos los hosteleros piden buscar un equilibrio ya que como decía Frutos "No queremos lo que teníamos hace años con el botellón". Los trabajadores del centro han protestado por los cambios en la feria del centro y es que todo lo que se consume en esta zona debe ser sentado en una terraza, por lo que se pierde esa vivencia de feria como siempre la hemos conocido. "La feria se tiene que vivir en la calle. Vivir un concierto sentado no tiene sentido".