Descubre la aplicación para no perderte durante la feria de Málaga

Javier y Enrique Fernández son los creadores de Geocasetas, un geolocalizador para encontrar todas las casetas de la Feria de Málaga. La idea nace en Granada, de dónde son los dos hermanos, por una problemática muy común en las ferias, cómo es perder a tu grupo de amigos y no saber encontrar algunas casetas. Esta herramienta no necesita conexión a internet y es muy fácil de usar. Para estos últimos días de feria es una alternativa más que interesante para disfrutar de la feria sin preocupaciones por perder a tus amigos o no encontrar la caseta a la que quieran acudir.

Recuerda que desde, le contamos toda la actualidad de la feria de la capitalcon nuestra programación especial. Vamos a recorrer los principales puntos de la ciudad para contarles cómo se vive esta semana festiva. Además, podrán seguir nuestro contenido eny aquí, en nuestra página web.