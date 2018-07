Fabrice: "En Camerún son más del Málaga por mí que del Chelsea por Eto'o"

Fabrice nunca olvidará lo acontecido en el estadio de Balaidos el 18 de agosto de 2013. El joven jugador camerunés logró el gol que le dio la victoria al Málaga sobre el Celta de Vigo, rival que visita este sábado La Rosaleda. "Jugar contra el Celta me trae muy buenos recuerdos, pero me centro en el trabajo para el partido de esta semana. No me apetece ver el gol que hice en televisión, prefiero ver otros jugadores, aunque lo retengo en la memoria".

Con tan sólo doce años de edad, Samuel Eto'o, actual jugador del Chelsea, le brindó la posibilidad de jugar en España a través de su fundación recalando en la cantera del Real Mallorca, paso previo a su incorporación a la Academia malaguista. "Eto'o es un padre para mí. Me ayudó mucho para venir a España. Después de los partidos, me llama y hablamos para darme consejos y seguir mejorando", dijo.

Tras haber comenzado la temporada a las órdenes de Schuster, ahora se encuentra fuera de las convocatorias, situación extraña tras su buen inicio. "Estoy aprendiendo, vendrán más partidos y llegará volver al equipo y los goles, trabajo cada día para decir que estoy aquí".

Fabrice tiene serias opciones de ir al Mundial con la selección camerunesa que se juega el pase el mes que viene contra Túnez. "Es un sueño ir con Camerún al Mundial. Es muy bonito todo lo que estoy viviendo. Necesito entrenar a tope y jugar para seguir con la selección"

Por último, el jugador asegura que en su país siguen con mucha atención al Málaga. "En Camerún son más del Málaga por mí que del Chelsea por Eto'o" además de asegurar que "le debo todo a mi familia y a los que me apoyan desde allí".