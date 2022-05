Unicaja, a expensas de Europa para trazar el próximo proyecto

Con nuestros tertulianos, analizamos las palabras del presidente de Unicaja Antonio Jesús López Nieto, en la comparecencia en la que hizo balance de la pasada temporada y mencionó algunas líneas de actuación de cara al próximo año.

“La temporada deportivamente ha sido para nosotros una decepción. No hemos cumplido nuestros objetivos deportivos marcados en el inicio de la misma, no hemos competido en la Copa, no hemos estado en los Playoff, y hemos llegado nada más que a los cuartos de final de la BCL. Por lo tanto, deportivamente, la temporada ha sido muy mala, un fracaso", aseguraba el presidente.

Recpecto a Europa, “en la Euroliga no vamos a estar. Hemos elegido el modelo de la BCL, con el cual estamos muy contentos, después de estar en Bilbao y ver el desarrollo de la competición. Otra cosa es que nosotros no hayamos estado en los parámetros deportivos. Y evidentemente estaremos en el ámbito de la FIBA, como ya elegimos e hicimos estratégicamente. No nos arrepentimos, estamos muy contentos".