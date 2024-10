Sergio Pellicer, del Málaga: "El ADN del equipo es luchar y no bajar los brazos"

Otro punto más suma el Málaga, en este caso en Cádiz, en el Nuevo Mirandilla, donde se repuso de los dos goles iniciales de los locales, ambos de Javi Ontiveros, el ex malaguista. Primero Dioni y luego Sergio Castel, dieron finalmente el empate, sumar un punto más y mantener la 12ª posición en la tabla.

"Sensaciones buenas después de ver la primera parte", mencionaba Pellicer en la rueda de prensa posterior. "Me voy satisfecho porque ajustamos en el descanso, mantuvimos la calma y el orden, y salimos como un equipo que no se rinde. Sabemos que hay cosas que mejorar, pero el ADN del equipo es luchar y no bajar los brazos", reconocía el entrenador.