La Rosaleda y el Carpena, con el 100 y el 80 por ciento del aforo desde este fin de semana

La evolución positiva de la pandemia hizo que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas acordaran este miércoles por unanimidad el fin de las restricciones de aforo en los estadios de fútbol, medidas comunes para todo el país para un periodo comprendido entre el 1 y el 31 de octubre. En la última semana de octubre se evaluará de nuevo la situación.

Pese al aumento de los aforos en exteriores e interiores, Sanidad ha recalcado la importancia de mantener las medidas no farmacológicas. En nota de prensa, Sanidad ha informado de que, con carácter general, no se permitirá la venta ni el consumo de alimentos y bebidas durante el evento deportivo. Del mismo modo, no se permitirá el consumo de tabaco y de productos relacionados, tanto en espacios interiores como exteriores.