Rafa Gil: "Ramón es fundamental para esta recta final de la temporada"

Aprovechando sus vacaciones por Tolox, hoy nos visita en el Asador Iñaki Rafa Gil, trabajando en Arabia Saudí para la Federación de fútbol, después de haber estado en Emiratos Árabes, Malasia, y hasta en tres épocas diferentes en el Málaga. Y con él hablamos del equipo de Pellicer. "No tuvo su mejor primera parte, ahora todos los equipos tienen algo en juego". “El Linares venía en buena dinámica, va a ser un partido que se repita en estas últimas jornadas”

El entrenador habló sobre Ramón, del que aseguró: “Lo conozco muy bien, es un jugador diferencial de la categoría, para esta recta final es fundamental”

"Si cae Castellón está Córdoba, está el duelo entre los dos. Veo al Córdoba muy fuerte, por lo que el primer puesto lo veo difícil. A ver si podemos llegar al segundo que facilitará un poco los cruces del playoff", comentó Rafal Gil.

Y sobre la entidad, argumentó: “Tenemos un administrador con mucho protagonismo. No sé dónde tiene el club puesta la brújula. La estructura tiene que estar bien marcada y eso ahora mismo no existe”. “No sabemos cuáles son los recursos del Málaga, no sabemos qué viabilidad tiene el Málaga si este año no asciende, no sé si es viable”