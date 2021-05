Pellicer se va: "Es la decisión más difícil a nivel personal"

Sergio Pellicer comenzaba la rueda de prensa con un 'speech': "Gracias a todo el mundo, dirección técnica, personal, empleados del club. Es la decisión más complicada a nivel personal". Incluso desvelando datos personales, "mi hija me preguntó, ¿papá te lo has pensado bien? Mil gracias a todos. Que sepáis que os llevo siempre en el corazón a todo el mundo. Gracias también a los medios de comunicación por su respeto desde el primer día con la crítica y el elogio".

Sonoro aplauso

Así finalizaba su primera intervención Sergio Pellicer tras lo que recibió un sonoro aplauso. En una comparecencia en la que se le veía emocionado en el interior continuó afirmando que "lo tengo todo aquí, vivo aquí, aquí está lo mejor".

"Aquí siempre hemos primado lo colectivo y no hay nada más que lo colectivo. José María y Manolo me dieron su tiempo. Es una situación difícil, profesional y personal. Hay un desgaste, una situación de vacío, de año y medio muy duro. Pero no hay más, lo tengo todo aquí. Tengo gente que me quiere..."

Del mismo modo, también ha asegurado que seguirán trabajando el resto de lo que queda de temporada: "hemos dado la última gota de sudor y de sangre y la vamos a seguir dando hasta el final de los partidos".

"La semana pasada tuvimos la reunión y hablamos de la situación con José María y Manolo. Ellos lo sabían perfectamente".

"Este Málaga no tiene nada que ver con el de hace 2 ó 3 años"

"Lo más doloroso es el tema de la afición, que no ha podido estar. En un día no muy lejano el club seguirá y nosotros no estaremos. Pero cuando uno no va a estar al 100% es mejor dar un paso a un lado. La afición debe entenderlo. En este año y medio hemos dado un paso adelante y no tiene nada que ver este Málaga con el de hace 2 ó 3 años"

"No hay nada"

En distintas ocasiones Pellicer ha incidido en la ausencia de un contrato u otro club en el que vaya a continuar la próxima temporada asegurando que no hay nada, pero que es lógico que haya intereses de otros equipos: "gracias al trabajo de este grupo de jugadores se certificó la permanencia virtual a falta de 8 jornadas. No es cuestión de desgaste, es que el ciclo se ha terminado y detrás del profesional hay una persona. No hay más, esto continúa. Está todo el club aquí y, con todos los roces que hemos tenido durante el año, están aquí estos bestias".

"Nos quedan 12 días, 3 partidos... El día del Castellón podría haber público y sería un broche magnífico. Ahora mismo no hay nada y en lo que me focalizo es en preparar el partido y competir al máximo nivel"

"No sabéis ni la mitad de lo que han pasado estos jugadores"

Y es que el inicio de esta temporada no fue sencillo: a un verano con jugadores en ERE que continuaban en plantilla, les seguía la incorporación tardía de los nuevos fichajes y el primer partido, con derrota, en Tenerife: "No sabéis ni la mitad de las circunstancias que han tenido que pasar estos jugadores y los del año pasado, ni la mitad. Cuando veníamos de Tenerife había que ver las caras que teníamos. Pero jugamos con el Castellón y ganamos, con el Alcorcón y ganamos y es el espíritu de este equipo el protagonista"

"Esta permanencia es un ascenso"

Pellicer ha querido destacar la importancia de esta permanencia, aunque matizando que es lógico que la gente lo vea distinto porque "hace poco estábamos en Champions". "La celebración de la permanencia para mí es un ascenso. Se están dando pasos y en pocos años se va a pelear por lo que merecen este club y esta afición".

Manolo Gaspar

El director técnico del Málaga también tenía palabras para el técnico de Castellón: "Mi trabajo es estar preparado para sustituirlo. Seguramente llegará otro entrenador pero hasta el final de la temporada es Sergio Pellicer y me merece todo el respeto".