Palomeque, debut con victoria para este joven universitario

El UMA Antequera ganaba el sábado en el Fernando Argüelles por 4-3 al O Parrulo Ferrol, y se coloca líder de Segunda División, una buena notica unida para Miguel Ángel Palomeque Ortega con su debut en la categoría y con el primer equipo. "Muy contento, no me lo esperaba cuando Tete me mandó a calentar", recuerda el joven jugador y estudiante de 3º de Marketing en la UMA.

"Ahora, voy a la Biblioteca General y después a entrenar y así voy estudiando y compaginando", señala Palomeque, quien ya sabe que viajará este próximo fin de semana a Melilla, donde el conjunto universitario juega frente al Melistar (sábado, 12:15). "En la Universidad me han dicho que si tengo dificultades para entregar tareas lo comunique", pero nos cuenta que no tiene exámenes próximamente por lo que este viaje lo hará sin apuntes.