Juanma Rodríguez, Unicaja: "Diop no ha alcanzado su mejor nivel"

Este martes 19 de septiembre comenzamos temporada de Onda Deportiva Málaga desde el Asador Iñaki de la mano de Juanma Rodríguez, director deportivo de Unicaja, acompañado de nuestros colaboradores Gabi Ramos y Álvaro del Río. Este sábado, en el Martín Carpena frente al Tenerife (20.45) comienza la temporada para el equipo malagueño. ¿Cómo llega Unicaja? "Bien, pendiente de los hombres grandes, a ver si podemos recuperar a alguno, de Kalinoski con problemas en un tobillo, y de nuestros internacionales, que tendrán algo más de tiempo de descanso", mencionaba Rodríguez.

Señala el director deportivo el complicado inicio que tiene el equipo, y menciona alguno de los movimientos que se han dado este verano. "Había dudas en torno a Will Thomas pero ya habéis visto cómo ha llegado", y recuerda que ha sido un verano "más tranquilo de lo habitual". Sobre Kameron Taylor, "no podemos compararlo con Darío Brizuela, pero tiene solidez y consistencia, va a sumar mucho".

Sobre el temporero Ilimane Diop: "Intentando que nos ayude lo máximo posible, ha llegado a un equipo que ya está hecho, pero sinceramente no ha alcanzado su mejor nivel", advertía Juanma Rodríguez, quien argumenta que "no tiene sentido su continuidad".

"De momento no podemos anunciar nada porque no hay un acuerdo", afirma el director deportivo de Unicaja sobre Tyson Pérez y un posible acuerdo, del que señala que es bueno "llevar a cabo un reconocimiento médico en profundidad" para que no haya ninguna duda. "En principio parece que no va a haber ningún problema", y ve con buenos ojos la cesión esta temporada al Morabanc Andorra.

En esta entrevista, Juanma Rodríguez también ha hablado sobre los objetivos, lo que espera de este año o la situación de Mario Sant-Súpery entre otros temas.