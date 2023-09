Ibon Navarro, Unicaja: "Si no estás preparado, puedes llevarte un bofetón como el de hoy"

"Han hecho un partido espectacular, en agresividad, en toma de decisiones, en ser valiente... Han ganado porque han sido merecedores de la victoria". Así comenzaba su comparecencia de prensa tras la derrota el entrenador de Unicaja Ibon Navarro, quien aseguraba que toca "aprender que esto es la Liga, creo que ya lo sabíamos pero de vez en cuando no viene mal un recordatorio para ver cómo afrontamos los partidos", y recalcó que "si no vas al 100 por 1000 es muy difícil ganar".

Y es que Unicaja cayó este miércoles en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza por 100-92 en el segundo partido de la temporada. "El problema es que mis jugadores no se esperaban este Casademont", afirmaba un entrenador que se responsabilizó de ello recnociendo que "mi trabajo no lo he hecho muy bien cuando no los he convencido de que esto era lo que podía pasar".

"Esto es lo que pasa en las primeras y en las últimas jornadas, y si tú no estás preparado, puedes llevarte un bofetón como el que nos hemos llevado hoy", aseguraba el técnico de Unicaja. El equipo malagueño no pudo para a la dupla Yusta-Okafor, que acabaron con 20 y 18 puntos respectivamente. Djedovic, Osetkowski y Will Thomas, los más valorados del equipo (16 para cada uno).