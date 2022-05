Ibon Navarro: "Nos hemos emplazado al lunes para hablar de futuro"

En Lugo pone Unicaja el punto y final de la temporada, en un partido sin nada en juego que se adelanta al horario unificado, y se disputará a las 18h de la tarde. Irrelevante partido que ha llevado a Ibon Navarro, en la previa, a hablar de asuntos como el futuro o el devenir de la plantilla.

Lo primero, sobre su futuro en el club: "Sí que hemos hablado algo de futuro, pero nos hemos emplazado al lunes para hacerlo de forma seria y oficial". Cuestionado sobre si se han asentado bases de futuro, el entrenador vitoriano no cree que "se hayan puesto las bases de algo. Dentro de lo que para mí es construir, dar una identidad, hacer cosas que te identifiquen como equipo y que asuma ciertos valores, no. No por falta de deseo, ganas y trabajo".

Y es que Navarro asegura que se siente decepcionado "cuando he visto el trabajo del staff, los jugadores". Asegura que "o hay culpables. Hay un responsable que soy yo".