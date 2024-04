El Unicaja comienza hoy su andadura en la Final Four

Alberto Díaz e Ibon Navarro han participado en la rueda de prensa previa al comienzo de la Final Four de la BCL, que ha tenido lugar en la pista principal del Belgrade Arena junto con el resto de capitanes y entrenadores de los finalistas, respectivamente. Ambos han apuntado a la rutina adoptada para enfocar el camino en la competición.

Durante su comparecencia, Alberto Díaz ha indicado que, con respecto a la experiencia previa en la Final Four de Málaga en 2023, no hay que hacer “nada especial. Creo que es importante mantener la normalidad del día a día, hacer la misma rutina es la clave para construir tus hábitos o mantenerlos. Lo que intentamos hacer es lo que se hace durante la temporada, que cada día sea parecido y no haya nada especial”.

Sobre la pista led sobre la que se van a jugar los partidos, que el equipo ya pudo probar ayer en la sesión de fotos y hoy en el entrenamiento de la mañana, el capitán del Unicaja ha asegurado que "es algo especial, diferente. El agarre es el mismo, se siente igual, que la pista de parquet normal cuando corres o saltas. Es muy chula y para los aficionados es algo especial y muy atractivo. Espero que todo el mundo lo disfrute".

Asimismo, Díaz ha afirmado sentirse “un privilegiado por estar aquí en la Final Four, y por formar parte de un equipo que da muchas alegrías a Málaga. Como malagueño y capitán, poder tener la oportunidad de dar una alegría a tu gente es algo maravilloso y, por supuesto, estoy disfrutándolo mucho”.

Por su parte, Ibon Navarro ha expuesto que “el año pasado el jugar la Final Four en casa no nos ayudó demasiado. Creo que el entorno tal vez no respetó la identidad de los equipos que vinieron, pero nosotros sabíamos que nos podían ganar. No hemos cambiado mucho, sí que hemos tenido la posibilidad de tener rutinas más normales con respecto a lo que hacemos en cualquier partido fuera de casa. Ahora los cuatro equipos jugamos lejos de casa y tenemos las mismas rutinas y eso nos ayuda a prepararnos mentalmente”.

El presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno Bonilla, ya está de rumbo a Belgrado donde acompañará al Unicaja en la Final Four de la Basketball Champions League. Los de Ibon Navarro tienen su primer encuentro este viernes frente al UCAM Murcia a las 21h. Un partido que se contará en Radioestadio.