Ibon Navarro: "No hemos ganado la BCL como para ir de sobrados"

Este miércoles a las 21h, Unicaja recibe en el Martín Carpena al Promitheas Patras, en lo que será el primer encuentro de la eliminatoria de cuartos de final de la BCL, un cruce al mejor de tres partidos cuyo ganador conseguirá uno de los cuatro billetes para la Final Four de Belgrado. Tiene Unicaja el factor cancha a favor, por ello la próxima semana, el martes, se jugará en Patras y en caso de necesitar el tercer partido será de nuevo en Málaga la semana siguiente.

Pese a la euforia existente en torno al equipo, Ibon Navarro ha asegurado en su comparecencia previa que intenta "que todo eso que se dice de puertas hacia fuera, no nos llegue. El equipo está concentrado, sabe qué tiene que hacer, las debilidades del equipo contrario para ganar. Es caer en un error del pasado. No pensemos que somos lo que no somos. No hemos ganado la BCL tantas veces, es decir, ninguna, para ir tan sobrados en esta competición. Hay que tener más respeto por los rivales y la competición en sí"

: "Está claro que es un equipo un poco atípico, sin referentes interiores, pero con gente trabajadora para generar muchos espacios para sus jugadores exteriores más importantes:. Ahora vamos a ver la entrada de Bryce Hamilton, que lo han fichado para esta serie, supongo que el principal objetivo será bajar los minutos de estos tres jugadores, que estaban por encima de 32 en los últimos cuatro partidos. Un equipo con un volumen de tiro exterior muy alto.