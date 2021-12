Fotis Katsikaris: "Espero que no se vuelva a repetir"

"Una clara diferencia de intensidad, esa ha sido la clave", aseguró en la rueda de prensa postpartido el entrenador griego de Unicaja Fotis Katsikaris, crítico con su equipo tras la derrota. "Nos ha faltado energía para estar en el partido, 58 puntos son muy pocos para el talento que tenemos. No hemos tenido el día, el objetivo está cumplido desde la semana pasada, primeros de grupo, pero no me gustó nada nuestra actitud en el partido. Espero que no se vuelva a repetir", afirmó Katsikaris, enfadado con lo visto.

Y es que la derrota dolió por las formas, porque el Lavrio Megabolt sí necesitaba ganar para seguir adelante y Unicaja llegaba a El Pireo con los deberes europeos hechos. Pero en ningún momento buscó plantar cara ni pelear el partido, más bien todo lo contrario. Lo reflejan los números. Al final del primer cuarto, 25-19 y al descanso 41-28. Y así, suma y sigue hasta el final del partido. Darío Brizuela, el mejor del equipo con 15 puntos.

Lo próximo que tiene Unicaja, el partido del míércoles 29 de diciembre en Miribilla frente al Bilbao Basket, adelantado a las 20h. Con este encuentro cierra el 2021.