Eli Cesáreo: "En Málaga he vuelto a recuperar la ilusión, estoy en paz"

Este sábado a las 18h., en Carranque, el Costa del Sol Málaga disputa el partido de ida de la tercera ronda de la EHF European League frente al Kobenhavn de Dinamarca, un partido que vive con ilusión la pivote del equipo malagueño Eli Cesáreo: "Son nervios positivos, tenemos muchas ganas, va a ser un partido muy bonito". "Como los equipos del Norte de Europa, con mucha fuerza y muy rápidos, de ahí que sea importante no perder balones", señala la catalana, que viene su primera temporada en Málaga.

"Cuando te llaman de la selección siempre es una sorpresa, nunca tienes nada asegurado, y sí, muy contenta aunque todavía tiene que haber descartes", comenta Eli Cesáreo sobre la llamada del seleccionador de España Ambros Martín para contar con ella en el Torneo Internacional previo al Mundial que se celebra entre el 29 de noviembre y el 17 de diciembre en Dinamarca, Noruega y Suecia.

"Estoy super contenta en Málaga, estoy en paz, he vuelto a recuperar la ilusión y la confianza", afirmaba la pivote, quien en su momento reconoció que el año pasado, en el Dijon francés, no estaba pasando por su mejor momento mental. "Sí, en Málaga he logrado estar bien conmigo misma después de que el año pasado perdí muchas cosas y no fue el mejor momento de mi vida. Eso sí, te digo que en una caída, lo ves todo negro, pero luego ese aprendizaje no lo cambio por nada. Estoy en paz mental", se reafirma en su buen momento la jugadora.

"Intento mirar en el día a día, y esta semana es muy bonita, estoy muy focalizada en esto". El próximo partido es lo que tiene en mente la internacional, que no se olvida que este verano hay unos Juegos Olímpicos.