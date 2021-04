Darío Brizuela: "Tenemos mucho cariño a Luis, sobre todo yo por la oportunidad que me dio de venir aquí"

En el espacio de baloncesto de Onda Deportiva Málaga escuchamos a Darío Brizuela. Para el escolta de Unicaja el último partido en Tenerife “no fue bueno en absoluto. Sabíamos que nos enfrentábamos a un equipo muy solido, que saben a lo que juegan y te ponen en dificultades. No salió en absoluto un buen encuentro y ahora es una semana nueva, tenemos partido importante este fin de semana y hay que sacarlo sí o sí”.

“A día de hoy estamos en playoff, pero los equipos de abajo están peleando, y en estas 7 jornadas que quedan van a seguir peleando mientras que nosotros tenemos que mantener el nivel para quedarnos en esta posición, porque subir a la 7ª posición está complicado aunque no es imposible”, reconoce el cajista quien este fin de semana va a vivir, con la vuelta de Luis Casimiro al Carpena, una circunstancia única para el jugador: “Es la primera vez en toda mi carrera que me toca enfrentarme a un entrenador antiguo de la misma temporada, te puedes esperar cosas muy parecidas a las que hacíamos aquí o no. Luis es un entrenador con muchísima experiencia así que ninguno va a pensar que es fácil, no creemos que vayan a jugar a cosas parecidas a las que jugábamos con él, y en ese sentido pues como si no fuera él. Aquí le tenemos especial cariño, sobre todo yo, por la oportunidad que me dio de venir aquí. Tengo ganas de verle, saludarle, pero una vez que empiece el partido no hay amigos”.