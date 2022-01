Cifu: "No me imagino pasando por el túnel de vestuario de La Rosaleda como visitante"

Después del entrenamiento del Ibiza, Cifu atiende la llamada de Onda Deportiva Málaga, donde demuestra el cariño que tiene a esta ciudad, y hacia el club, que le lleva a pensarse celebrar un gol en caso de marcar. "No me imagino pasar por el túnel de vestuario del Málaga", y bromea Cifu incluso con no pasar de largo el vestuario visitante.

"Son ideas diferentes en cuanto a las que teníamos con el anterior cuerpo técnico, queremos tirar hacia arriba, ser protagonistas e ir a todos los campos con la intención de ganar", comenta el granadino sobre la llegada al banquillo del Ibiza de Paco Jemez.

"Solo puedo hablar desde mi punto de vista, pero intenté continuar en el club, acababa de renovar recientemente, acababa de ser padre, tenía mi casa, fue un palo muy duro no continuar allí. Lo intenté por todos los medios pero el clun tendría su idea", asegura el defensa del Ibiza cuando recuerda su salida del Málaga a través del expediente de regulación de empleo que afectó a toda la primera plantilla del Málaga. Eso sí, se muestra contento por lo vivido.

"Siempre llevaré a Málaga en un rinconcito de mi corazón", afirma Cifu, quien asegura que es más de Málaga que de Ibiza, isla a la que su primera visita ha sido "para currar". Invita a todos a veranear a cualquiera de las dos ciudades.