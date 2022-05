Carlos Suárez: "El cambio empieza por mí"

Adiós al capitán Carlos Suárez, adiós al jugador no malagueño con más partidos con la camiseta de Unicaja, adiós al jugador que levantó la Eurocup en 2017. El madrileño se despide de Unicaja con una rueda de prensa en la que ha estado acompañado de algunos jugadores de la primera plantilla, cuerpo técnico, ex jugadores como Adam Waczynski y el ex técnico Joan Plaza.

"Se va de Unicaja otra persona distinta a la que llegó en 2013, aquí he crecido como jugador y como persona. Me han sucedido cosas geniales que han marcado mi vida personal hasta ser quien soy a día de hoy. En lo deportivo me quedo para siempre con recuerdos imborrables como la Eurocup o las noches mágicas en el Carpena con una afición de diez". Así reza parte de la carta de despedida que ha leído el jugador.

Deja claro también que le hubiera gustado "seguir un año más pese a que estos dos años han sido complicados. Pero respeto la decisión del club de cambiar muchas cosas en el proyecto y terminar un ciclo. yo soy parte de ese cambio y lo asumo con responsabilidad y el deseo de que el equipo comience a mejorar para volver al sitio que le corresponde en el baloncesto español y europeo".