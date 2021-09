Bluebay acusa al administrador judicial de irregularidades legales

Según adelantaba Ser Málaga, la empresa hotelera Bluebay ha remitido un escrito al Juzgado en el que se ponen en entredicho algunas de las decisiones tomadas por José María Muñoz, el administrador judicial. Considera en dicho escrito que se han incurrido en numerosas irregularidades. Estas son: no presentar las cuentas anuales, dejar sin órgano de gestión al club y las sociedades de Al-Thani o no convocar una Junta General de Accionistas. Con esto último, la empresa hotelera denuncia que, de este modo, no pueden tomar decisiones en el Málaga pese a tener la mayoría del paquete accionarial.Por ello, instan al administrador a la convocatoria de esta junta general de accionistas antes del día 20.

Los propietarios de la empresa hotelera afirman que no pueden dirigir Nas Spain, la empresa que posee el paquete accionarial mayoritario del Málaga y que como consecuencia, tampoco pueden gestionar el club. Es por eso que acusan de dejación de funciones al administrador concursal. De este modo, le instan a cumplir sus deberes legales, los cuales, entienden, no se están desempeñando.