Adrián: "Pellicer tuvo mucho que ver para mi llegada a Fuenlabrada"

"Estamos intentando darle la vuelta a la situación del equipo", señala Adrián González sobre el deseo del vestuario del Fuenlabrada, su actual equipo, al que llegó en el mercado de invierno después de no terner continuidad en Zaragoza. "Tener a Pellicer fue uno de los principales motivos por los que llegue a Fuenlabrada", reconoce el mediocentro madrileño, quien coincidió con el ex técnico del Málaga, Sergio Pellicer, hasta el despido de este.

"En el plano emocional es bonito volver la semana pasada al Zaragoza y esta al Málaga. Dos partidos llenos de sentimientos". Y es que Adrián recordó en Onda Deportiva Málaga su pasado en el equipo malagueño, "nunca me hubiera imaginado salir del Málaga. Me esperaba acabar la carrera en el Málaga, me llevaba bien con el club y mi familia estaba a gusto. Hay circunstancias que no podemos controlar, me fui con pena".