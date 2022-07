Raúl López, sobre la negativa del PSOE a la torre del Puerto

"No me sorprende la posición de Daniel Pérez. Su discurso varía en función de si gobiernan o no"

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha manifestado este martes la oposición del grupo del PSOE al proyecto de la torre del puerto, el hotel rascacielos previsto en el dique de Levante, al considerar que "no es el mejor sitio para alzarlo" y que "no se han dado las circunstancias básicas para poder aprobarlo". Unas palabras que han tenido respuesta por parte del equipo de gobierno: el concejal de Urbanismo, Raúl López, aseguró en Más de Uno Málaga que "no me sorprende. El discurso del PSOE varía en función de si gobiernan o no", apuntó.