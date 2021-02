Las pérdidas económicas siguen siendo la pauta, debido a la pandemia

El sector pesquero malagueño, al límite: "Nuestra tabla de salvación es el verano"

No hay sector que no se lamente por lo que nos está dejando el Covid… en plano sanitario, pero también en el económico, arrastrado, sin duda, por el primero. El sector pesquero de la provincia no es excepción y se vio claramente golpeado por los efectos del Covid-19 en 2020. En torno a 250 barcos componen la actual flota malagueña, repartidos en 5 cofradías de pescadores, localizadas en los puertos de Caleta de Vélez, la capital, Fuengirola, Marbella y Estepona), y cuya actividad no paró pese a la pandemia… aunque sí que el retorno económico para sus principales actores. Hablamos con la patrona mayor de la Cofradía de Pescadores de Vélez Málaga, Mari Carmen Navas.