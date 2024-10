Retrasan unos días la demolición de los edificios de Callejones del Perchel por cuestiones técnicas

Hoy debería haber dado comienzo la demolición de los edificios de Callejones del Perchel adquiridos por la promotora Dazia para la construcción de un nuevo complejo residencial. Sin embargo, por un lado, la demolición se ha retrasado por unos días, mientras que ésta no va a ser total puesto que las máquinas comenzarán a trabajar en los de Malpica, mientras que no será posible en los de calle Montalbán por el momento. El motivo es porque aun quedan dos familias viviendo en el inmueble puesto que no han llegado a un acuerdo para abandonar sus viviendas. Después de numerosos desencuentros y años de protestas, los vecinos lograron que la promotora aceptara el pago de una indemnización de 170.000 euros a los inquilinos para el desalojo, condiciones que las familias que resisten a dejar sus casas no aceptan. Además, se contempló como alternativa la colaboración de la Junta de Andalucía con la aportación de viviendas sociales en las que algunos vecinos han sido alojados, y, finalmente, algunas familias de edad avanzada permanecen en el barrio del Perchel a los que se les han asignado unas viviendas en alquiler vitalicio por parte de la promotora Dazia.

Durante estos meses, Francisco Gutiérrez, más conocido como Paco Guti, abogado, ex secretario general de CCOO en Málaga y ex defensor del ciudadano en la Diputación Provincial, ha mediado en post de llegar a un acuerdo que al principio se antojaba imposible. Recordemos que el colectivo de vecinos afectado, 46 familias, abonaban sus mensualidades de alquiler bajo consignación judicial a la espera de que se resolviera su situación, para que no se les reclamara ningún impago ante la negativa de la promotora a recibir los pagos, porque consideraba que los contratos de alquiler habían expirado.

En la actualidad, Dazia contempla la construcción de una promoción de 193 viviendas, con una altura máxima de cinco plantas, aunque todavía no está definido si se destinarán a fin residencial tanto en venta o en alquiler, o para uso turístico.