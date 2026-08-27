La Red Andaluza de Teatros Públicos lleva música y teatro a Torremolinos y Alhaurín de la Torre durante septiembre

La primera cita tendrá lugar el 2 de septiembre, a las 21:00 horas, en el Parque de La Batería de Torremolinos, con el concierto ‘De Barrios a Lorca’, protagonizado por el pianista y compositor Andrés Barrios. Considerado una de las voces más innovadoras del panorama musical actual, Barrios construye en este espectáculo un diálogo entre la tradición y la contemporaneidad a partir de una personal fusión entre flamenco, jazz y música clásica.

La propuesta recupera las canciones populares españolas recopiladas por Federico García Lorca e interpretadas junto a La Argentinita, incorporando nuevas sonoridades y una mirada actual que conecta el legado musical y poético del autor granadino con los lenguajes del presente. El resultado es un viaje sonoro en el que conviven memoria, innovación y libertad creativa.

La segunda propuesta llegará el 3 de septiembre, a las 20:00 horas, a la Plaza Teatro Metropolitano de Alhaurín de la Torre, con ‘Artilusio’, de la compañía Markeliñe. Este espectáculo familiar invita al público a adentrarse en un universo donde la imaginación, la literatura y las emociones cobran vida a través de una singular máquina fantástica alimentada por libros y movida al ritmo de los latidos de un corazón.

Junto a este extraordinario artefacto aparece Greta, una entrañable anciana apasionada por los cuentos que, pese al paso del tiempo y a los achaques de la edad, conserva intacta su capacidad para imaginar, jugar y soñar. A través de ella, la obra reivindica el poder transformador de las historias y la lectura, convirtiendo cada relato en una experiencia visual y escénica llena de poesía y emoción.

La Red Andaluza de Teatros Públicos es un programa realizado en colaboración entre la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte y aquellos municipios andaluces que anualmente se adhieren a este proyecto. Está presente en las ocho provincias andaluzas y en Ceuta, y tiene como objetivo fundamental llevar espectáculos de teatro, circo, música y danza a los espacios escénicos de los municipios, facilitando el acceso de la población a las artes escénicas y contribuyendo al desarrollo del tejido empresarial andaluz del sector cultural.