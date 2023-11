Qué hacer en Málaga este fin de semana

Más allá de la inauguración de las luces de Navidad y del Black Friday, Málaga te ofrece más propuestas para este fin de semana.

En el Teatro del Soho

Pedro Casablanc homenajea a Valle-Inclán y Gómez de la Serna en un espectáculo que firma y dirige el maestro teatral Xavier Albertí. En Don Ramón María del Valle-Inclán a través de Ramón Gómez de la Serna se produce un doble retrato, el del retratista y el retratado, los dos Ramones. Viajando hacia la vida, la obra y el alma de Valle-Inclán, Gómez de la Serna nos permite observar sus herramientas de análisis, sus instrumentos de disección, su canon estético. Así se produce el milagro de la suma estilística y vital de dos creadores literarios esenciales para entender una buena parte de las vanguardias españolas del siglo XX.

Dos pases, viernes y sábado a las 20h., con entradas desde los 26 a los 50 euros.

Siempre música

Las propuestas musicales pasan este fin de semana por el concierto del cantante, guitarrista, compositor, escritor y letrista, Arco, ex componente la extinta banda El Puchero del Hortelano, en la Sala Trinchera el sábado a las 21h y con un precio de entrada de 18 euros.

Y a la Sala París 15 llega este sábado, a las 21:30 (27 euros la entrada), Morgan, la banda madrileña que lleva desde 2012 mezclando rock y soul y ahora llega a Málaga dentro de su fin de gira que comenzó con la salida de su último disco, The River and The Stone.

Para los más pequeños

La mañana del domingo (dos pases a las 11h y 13h) es para los más pequeños en el Teatro Echegaray, esta semana con The Magomic Show, Un solo de clown para niños, padres y soñadores con un precio único de seis euros.

Propuesta literaria

Esta semana también te traemos una propuesta literaria, El olor del miedo, de Manuel Ríos San Martín. "Me interesan mucho los animales y su compartimiento, y cómo nos parecemos", señala el autor de este thriller vibrante y emocional en el que un criminal pone en jaque a la Policía y a una joven veterinaria enamorada de la naturaleza. "Es un policiaco diferente, está muy de moda, pero en esta novela se va a encontrar un planteamiento muy distinto, y sería una buena obra para iniciarse en este género", comenta Ríos San Martín.