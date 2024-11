Óscar Medina: "Estamos sorprendidos por ser el municipio con más turistas rurales"

Torrox, “The place where you can live it all” (“El lugar donde puedes vivirlo todo”), lleva el sol y su eslogan registrado “El Mejor Clima de Europa” a la feria World Travel Market de Londres, la cita de referencia mundial del turismo. El alcalde y responsable de esta área, Óscar Medina, destaca al municipio desde la capital del Reino Unido como “el destino número uno de la costa oriental de Andalucía y líder de turismo rural en la comunidad”. Al margen, desde esta “cita vital para nuestra economía”, Medina ha vuelto a trasladar “sus condolencias y la solidaridad de todo el pueblo de Torrox a los afectados por la DANA”.

El alcalde ha subrayado en Londres que “el destino líder del turismo rural en Andalucía sigue siendo Torrox, con una cuota muy importante de turismo británico, junto al alemán o el holandés, entre otras nacionalidades”. Medina ha afirmado que “conseguimos así que Torrox sea un destino completo, que conjuga perfectamente el turismo rural con el más tradicional de sol y playas”. Todo ello, ha añadido el alcalde de Torrox, “sin olvidar el cada vez más relevante papel que juega nuestro casco histórico, unido a la oferta cultural, monumental, histórica, gastronómica, de ocio y deportiva de todo el municipio”.

Óscar Medina ha asegurado que “nuestro principal objetivo es la desestacionalización turística, y para ello tenemos que apostar firmemente por el turismo británico e internacional, de forma que dinamicemos la economía local durante los 365 días del año”. Así, “estamos manteniendo diversas reuniones con inversores y touroperadores de todo el mundo a los que mostramos no sólo los atractivos turísticos con los que cuenta Torrox, sino también proyectos que serán una referencia nacional como el futuro puerto deportivo”.

Cabe recordar, como ha apuntado el alcalde, que a la World Travel Market asisten más de 40.000 profesionales del sector, “lo que supone una gran oportunidad para atraer a los visitantes tanto británicos como internacionales”. Óscar Medina ha añadido que “estamos atendiendo aquí a empresas de operadores, agencias de viajes, compañías aéreas y asociaciones turísticas”, entre otras.

Torrox está presente en esta feria dentro del expositor de Andalucía y en el espacio reservado para Málaga, contando también con el respaldo de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía y la Asociación para la Promoción Turística de la Axarquía (APTA).