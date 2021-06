Oppo trae a Málaga su prototipo de móvil enrollable

La gran novedad de este concepto es que la pantalla enrollable no tendrá pliegues, algo que aún no se ha visto en ningún terminal enrollable de los ya existentes. La pantalla OLED se ampliará, permitiendo que el consumidor adapte la pantalla a sus necesidades. El OPPO X 2021 fue presentado en la conferencia anual sobre innovación "Inno Day 2021". La gran novedad de este concepto es que la pantalla enrollable no tendrá pliegues, algo que aún no se ha visto en ningún terminal enrollable de los ya existentes. La progresión de la marca OPPO en los últimos años es ya la quinta marca en España y 4ª a nivel mundial, cuando sólo cumple dos años en el mercado español.