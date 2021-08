Cada día en Más de Uno Málaga entre las 12.30 y las 13horas evocamos lo más destacado de la semana grande

Onda Cero rememora los momentos más emotivos de la Feria de Málaga

La concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Málaga, Teresa Porras, insiste en Onda Cero que la no celebración de la Feria es la decisión más acertada ante la pandemia del coronavirus. El Ayuntamiento de la capital, ha puesto en marcha un dispositvo de seguridad para garantizar que no haya incidentes ni concentraciones no autorizadas.