Medidas ampliadas en Andalucía y respiro para hosteleros y... jugueterías

La provincia de Málaga no es excepción, como tal, y comparte las mismas limitaciones que el resto de territorios de la comunidad. De este modo, Andalucía permanecerá cerrada perimetralmente como hasta ahora. Este cierre seguirá afectando a todos los municipios andaluces, de los que no se podrá entrar ni salir si no es por causa justificada. Con la prórroga de las medidas, las actividades esenciales continúan siendo las siguientes: alimentación, centros sanitarios, servicios sociales y sociosanitarios, veterinarios, ópticas, ortopedias, establecimientos de productos higiénicos, papelería, las ITV, los servicios de entrega a domicilio, velatorios, comedores sociales, autoescuelas, peluquerías y centros deportivos al aire libre.

Este domingo la provincia de Málaga ha registrado un total de 262 contagios, en una jornada en la que se han contabilizado seis fallecidos y siguen bajando las hospitalizaciones. Actualmente, según los datos de Salud, hay 352 personas ingresadas, de las que 53 se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Por cierto que en plano puramente sanitario, hay una novedad más, que afecta a la población de mayor edad…