A las 19h en Librería Luces, editado por Penguin Libros

La malagueña María G.Durán presenta esta tarde su libro "101 truquitos para speak english de una vez por todas"

Respondes el mítico « fine, thank you » cuando te preguntan cómo estás? ¿Confundes palabras que suenan igual y escribes igual palabras que son diferentes? ¿Hay expresiones típicas que nunca sabes cómo decir o que se te quedan on the tip of your tongue ? Eres un potencial lector del libro de la influencer María G.Durán.