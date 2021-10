II Congreso Internacional de Turismo de Cruceros de Andalucía

Málaga, centro nacional de la industria crucerística

Málaga hace las veces de anfitriona de la segunda edición del Congreso Internacional de Turismo de Cruceros en Andalucía (CITCA). Un evento que bajo el título The New Way of Cruising está organizado por Suncruise Andalucía, la asociación formada por los puertos andaluces de interés general con el objetivo de promocionar Andalucía como destino turístico de cruceros.