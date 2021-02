Hablamos con Rocío García, nueva presidenta de Amupema

Esta claro que para un verdadero equilibrio en materias como la del emprendimiento, toca seguir permitiendo que se visibilice a las mujeres empresarias (que son muchas) al tiempo que dotar a este segmento de la población con las herramientas necesarias para ello, de forma que este mensaje acabe siendo una realidad y no un mero propósito.

En esta línea de emprendimiento, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar en "escasas semanas" la Ley de fomento del ecosistema de empresas , también conocida como Ley de 'Startups, una nueva legislación que incluirá ventajas fiscales e incentivos de inversión para este tipo de compañías. En la presentación de la Estrategia España Nación Emprendedora, Sánchez ha afirmado que esta nueva normativa, que es una "demanda histórica" del sector de 'startups', será "una realidad en cuestión de semanas" y reconocerá la especificidad que siempre han reclamado estas empresas emergentes con alta potencial de crecimiento y de creación de empleo, riqueza e innovación. Ese plan nacional también contempla el lanzamiento de la Oficina Nacional de Emprendimiento para coordinar y ordenar los servicios de apoyo al emprendimiento en colaboración con agentes públicos y privados, así como del Programa internacional de atracción de talento de las mujeres y del Programa de visados, que busca mejorar el acceso a visados de trabajo para profesionales extranjeros que quieran fundar o trasladar su empresa a España.

No hay ni debe haber salto alguno entre un emprendedor y una emprendedora, como no hay salto alguno en cuanto a los ámbitos en que éstas se mueven: no sólo hay mujeres empresarias en ámbitos como lo asistencial o el entorno sanitario, sino que el abanico es tan amplio como se nos pueda ocurrir: arquitectas, profesionales de la moda, profesionales del turismo, de los eventos, tenemos absolutamente todos los sectores se aglutinan en Málaga, marcadas claramente por el ritmo de una provincia llamada a liderar la economía andaluza en el futuro.