"Ha habido momentos de verdadera desesperación en esta pandemia"

De hecho, los bares y comercios de Andalucía tendrá que cerrar a las 20.00 horas a partir de la medianoche del sábado al domingo por el agravamiento de la pandemia de coronavirus, unas restricciones de las que se libran casi todas las provincias de Huelva, Cádiz y, lo más importante en este ámbito: la provincia de Málaga. Ayer, el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, agradecía ayer públicamente al Ministerio de Sanidad que dirige Carolina Darias una «rectificación» por la cual desde hace ya una semana se están recibiendo en Andalucía las dosis de vacunas contra la Covid-19 «según la población que tiene» la comunidad en relación a la del conjunto de España.

Todos los distritos sanitarios siguen en el mismo nivel de restricciones que en la actualidad -el 2- con la única excepción de Almargen, en el de La Vega de Antequera, que pasa a nivel de alerta 4 modulada grado 2 y que supone su confinamiento y cierre de la actividad no esencial. Almargen debe cerrar su actividad no esencial, Alfarnate entra en cierre perimetral, Sierra de Yeguas continúa confinada y Casabermeja, Arenas y Pujerra recuperan su movilidad. Son, en resumen, las medidas que se desprenden de la situación epidemiológica de la provincia y que se aplican por una semana a partir de las 00:00 de este viernes tras la decisión adoptada este jueves por el Comité de Alerta de Salud Pública de Málaga. Particularidad en el municipio mencionado de Alfarnate, donde se ha elevado el número de casos en muy pocos días y, de hecho, este viernes se mueve en números que incluso avalarían el cierre de la actividad no esencial, al haber sobrepasado el millar de casos por cada 100.000 habitantes. En concreto, cuenta en la actualidad con una incidencia de 1.032