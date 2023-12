'I feel guilty of your best moments': la ambiciosa campaña turística de la Ciudad de Málaga para 2024

'I feel guilty of your best moments' es la campaña con la que el Ayuntamiento de Málaga presenta su ambicioso proyecto de promoción turística de la ciudad para el 2024. El leitmotiv de la acción promocional juega con la idea de que la ciudad de Málaga "se siente culpable" de superar las expectativas del visitante y de cautivar a las personas que viven experiencias en el destino. Esta acción se basa en tres pilares fundamentales: segmentos, fechas y mercados

Segmentos

La campaña se divide en 8 núcleos diferentes, en función de varios de los potenciales atractivos de la ciudad, que suponen un escaparate para todos aquellos turistas que quieran visitar la localidad. Algunos de estos segmentos son la Semana Santa, la oferta cultural y gastronómica o capacidad de organización de congresos. Para ello, cuenta con la colaboración de múltilpes "complices", malagueños de reconocido prestigio en cada uno de estos ámbitos. Entre ellos se encuentran el artista Javier Calleja o el chef estrella Dani Carnero.

Fechas

El calendario de celebraciones y festejos de la ciudad también es una de las variables en la configuración de la campaña. La Semana Santa, la Feria y la Navidad son fechas en torno a las cuales se crearán acciones especiales y concretas de promoción turística, adaptadas a las necesidades de promoción de cada una de las citas.

Mercados

Además, 'I feel guilty of your best moments' impactará de manera especifica en tres mercados internacionales de especial interés para el destino: Estados Unidos, Middle East (Oriente Medio) y Asia. También tendrá una orientación al mercado nacional a través de una campaña online.