Del desafío a la oportunidad: claves del liderazgo empresarial frente a la crisis y la transformación tecnológica

En el escenario empresarial actual, marcado por una policrisis constante y choques económicos impredecibles, el papel del líder se torna esencial. Los empresarios han demostrado su capacidad única para adaptarse y navegar en ciclos económicos cada vez más reducidos y volátiles. Esta es una de las principales conclusiones a las que se ha llegado durante la celebración en Málaga de la decimocuarta edición de Andalucía Management, el mayor encuentro de empresarios y directivos de la región andaluza que, como en anteriores ocasiones, ha superado los 500 asistentes.

El Fundador y Presidente de Itineribus, Eugenio Palomero ha advertido que la gestión eficaz en medio de la incertidumbre y el dominio del corto plazo han pasado a ser imperativos en la función del líder. Palomero afirma “enfrentarse a un entorno donde la agilidad y la toma de decisiones rápidas son cruciales, los líderes empresariales se ven desafiados a reinventar sus estrategias y modelos de negocio, estableciendo así un nuevo estándar para el liderazgo en un mundo caracterizado por su imprevisibilidad y complejidad. Por otro lado, el presidente de Itineribus detalló que resulta imperativo que el líder posea un sólido sistema de valores, “un conjunto de principios éticos y morales que no solo influye en la conducta del líder, sino que también define el modelo de comportamiento que adoptará todo el equipo, tanto en sus interacciones internas, con aquellos que forman parte de la organización, como externas, involucrando a la sociedad y los clientes”.

La experta en Inteligencia Artificial, IoT y Big Data, así como cofundadora y CEO de Libelium, Alicia Asín Pérez, resaltó el vertiginoso crecimiento tecnológico de los últimos años. En este contexto, subrayó la importancia de abordar los desafíos culturales, de talento y de ejecución a los que se enfrentan las empresas para llevar a cabo proyectos exitosos.

Por su parte el conferenciante, nombrador y poeta, Fernando Beltrán, destacó que el principio de cualquier proyecto o idea cobra vida cuando trasciende del folio en blanco y se nombra, “la creación del concepto de identidad verbal es esencial en el contexto de la identidad corporativa y la imagen visual”, advierte Beltrán. “Vivimos en una época donde, a pesar de las enormes inversiones en publicidad, la importancia del nombre a menudo se relega a un segundo plano. Realizar este cambio de paradigma puede llevar a una empresa a experimentar un fenómeno de masas sin precedentes”, añadió.

El vicepresidente económico de Portugal y ministro de Exteriores (2011–2015), impulsor de la diplomacia económica y coautor de las reformas de competitividad de Portugal, Paulo Portas, analizó las tendencias geopolíticas y geoeconómicas tras el impacto de la pandemia en Europa y la invasión de Ucrania, apuntando que la globalización y la fragmentación son las tendencias actuales que a su vez generan nuevos riesgos territoriales y conceptuales. “La geoeconomía es lo que ha cambiado la balanza de poderes en el mundo, es un mercado mucho más grande, por lo que tienes que tener cuidado con los riesgos, no creo que sea bueno para Europa una subordinación total de la geoeconomía a la geopolítica. Puedes hacer negocios con países que no son tus aliados pero que son tus clientes, por ejemplo con China todos están midiendo que se puede hacer y que no se puede hacer”, destacó.

El socio director de Afi, David Cano Martínez y el presidente de Freemarket Corporative Intelligence, Lorenzo Bernaldo de Quirós, han participado en una mesa de debate bajo el epígrafe ‘Perspectiva socioeconómica para el 2024’. “Las declaraciones del Banco Central Europeo a finales de octubre, junto con la evolución de los indicadores económicos y la trayectoria de la inflación, sugieren que el proceso de incremento de los tipos de interés podría haber llegado a su fin” ha afirmado Cano Martínez. Por otro lado, Lorenzo Bernaldo de Quirós ha explicado que “España se encuentra inmersa en un periodo de desaceleración económica desde el segundo trimestre de 2023”. “La economía española enfrenta desafíos significativos desde el punto de vista macroeconómico, incluyendo un elevado déficit público que limita el potencial de crecimiento y evidencia el fin de un modelo económico basado en un peso excesivo del estado, obstaculizando la generación de riqueza”.

A las 13:00 horas se han entregado los premios Andalucía Management a las empresas Surexport, TROPS y Castillo de Canena, en las categorías Desarrollo Empresarial, Impacto Social y Empresa Familiar, respectivamente. Además, hubo un reconocimiento especial al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, por haber promovido, mejorado y aumentado de forma significativa la actividad empresarial en la ciudad de Málaga.

El encuentro ha concluido con una motivadora charla de la atleta paralímpica y maestra, Sara Andrés Barrio, quien ha explicado que no es necesario llegar a situaciones extremas para reflexionar sobre la vida, las metas o quiénes queremos ser. “Tomarte un tiempo cada día para reflexionar, aceptarte y dejar de compararte con los demás puede ser liberador. Aprender a poner límites, escucharte y hacer cosas solo por ti mismo es un proceso valioso” explicó Andrés.

