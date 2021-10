Nuevas estaciones de servicio llegan a Málaga para abaratar el combustible

Dame más gasolina... low cost

El precio del carburante no deja de subir y la economía familiar y empresarial no deja de resentirse. Hablamos de la proliferación de estaciones de servicio low cost en España... algo que en cualquier caso no llega de igual forma a todas las provincias. La de Málaga no es una de las más favorecidas, en cuanto a la apertura de estos negocios.