“Las cuentas presentadas son ciencia ficción"

En cuanto a partidas inexistentes, desde Ciudadanos inciden en la necesidad de las actuaciones hídricas: “Lamentamos que no se atienda en ningún caso al tratamiento del agua. Esos proyectos no están reflejados en el documento porque el agua no da votos mañana", aseguró.

Díaz advierte que “plantearemos una alternativa absoluta a este documento. Echamos en falta la llegada del Cercanías al Parque tecnológico", añade. "Lo que hacen es un copia pega sin tener en cuenta los epígrafes de proyectos concretos", dijo en Más de Uno.