La Costa del Sol quiere "hablar alemán" este verano

Es cierto que muchos pueden quedarse en el camino. No es menos cierto que la situación de verdadera complejidad para otros tantos, ahogados en deudas o sumidos en una parada técnica obligada que cierra las puertas de sus establecimientos… sencillamente porque no hay clientes. Con las puertas internacionales cerradas, la llegada del buen tiempo… el inicio de la temporada alta que siempre fue la Semana Santa… parece que tendrá que prorrogarse unos meses más, pero la idea de quienes son turismo en puntos como nuestra Costa del Sol, está bien clara: prepararse para ese relanzamiento y volver a mostrarse al mundo como un destino no sólo apetecible, sino incomparable… multisectorial, con contrastes que nos llevan desde el sol y playa, al golf, las convenciones, el turismo de naturaleza… y hasta la salud.

ITB NOW 2021

Esta semana, se celebra de forma virtual una nueva edición de la ITB de Berlín: la bolsa internacional de turismo de Alemania es siempre un referente en el calendario y esta marcada en rojo en la agenda de los gestores malagueños y andaluces. El turismo alemán ha sido y será clave en la recuperación, porque nuestros encantos siguen siendo los mismos y porque su deseo es volver a visitarnos; volver a disfrutarnos.

Y así se prepara el terreno desde entidades como Turismo y Planificación Costa del Sol, presente desde ayer en una esa edición virtual de la ITB. No hay encuentros cara a cara; las reuniones virtuales marcan la pauta de nuevo… pero hay contacto y hay vías de negocio abiertas que permiten pensar que el alemán elige Málaga como su primer destino, cuando la situación en torno al Covid esté verdaderamente restablecida. Con 3.513 expositores de 120 países, la edición digital de la feria de turismo líder mundial, ITB Berlin NOW, ha arrancado este martes y se extenderá hasta el 12 de marzo. Las claves, en el reinicio del turismo y las ideas para la recuperación post crisis.

Recordemos que la ITB 2020 fue cancelada debido a la pandemia, y que el sector estaba huérfano de la cita teutona, clave junto a las citas de Londres, en noviembre, y Madrid, en enero. Esta última, por cierto, tomará el pulso del sector en 2021 en mayo… ganando tiempo precisamente a la pandemia y con perspectivas de ser la primera de las grandes que de nuevo puede ir a un formato presencial o semipresencial.

Más de 280 destacados oradores internacionales, entre ellos más de 80 directores ejecutivos, ofrecen desde ayer conferencias y entrevistas en 180 rondas de discusión virtuales, y exponen sus evaluaciones y opiniones sobre cómo la industria puede superar el impacto de la pandemia del coronavirus e implementar una recuperación exitosa.

No es materia fácil, pero advierten que se conseguirá… y Andalucía y, en concreto, Málaga y la Costa del Sol están bien posicionadas para ello, tal como se advierte en informes como el conocido ayer mismo, que apunta que Andalucía es el destino español más deseado por los viajeros de Alemania para el presente año 2021. Así lo refleja una encuesta realizada por la Consejería de Turismo en este mercado para conocer la posición de la comunidad entre los clientes potenciales de este país.

Y más positivismo, directamente vinculado a Málaga: de hecho, las búsquedas de vuelos desde Alemania al aeropuerto de Málaga-Costa del Sol durante la semana del 25 de febrero al 4 de marzo se han incrementado en cerca de un 20% con respecto a la semana anterior, según se recoge en un nuevo informe elaborado por Turismo Costa del Sol.

La Costa del Sol participa en esta edición virtual de la ITB, con una agenda de hasta una treintena de citas profesionales, acompañada de medio centenar de empresarios del destino. Unos 35 millones de alemanes tienen interés en visitar España en los 3 próximos años. De ellos, muchos tendrán su vista puesta en nuestra Costa del Sol donde son, recordemos, el segundo emisor internacional más destacado.

También Málaga capital está participando en la cita virtual, para dar a conocer la oferta turística de la ciudad y las principales líneas estratégicas de turismo que se van a poner en marcha.

La ciudad, aspira a consolidar la recuperación turística, a través de casi 40 citas concertadas, la ciudad, en esta edición 2021, conectará de nuevo con turoperadores y agencias del mercado alemán para responder al gran interés que ha despertado el destino y sus proyectos turísticos en relación con los segmentos de turismo cultural, gastronómico, familiar y activo.