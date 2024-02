César Ramírez nos recibe en su lugar de trabajo, Quirón Salud Málaga. Sus primera palabras, de agradecimiento, y eso le comenzamos, qué paciente es más agradecido, el que se opera aquí o el que los hace en esos países donde este cirujano opera junto a la Fundación Bisturí Solidario. "De forma global el paciente africano es más agradecido, pero te diría que no está tan relacionado con el lugar si no con la atención que le das. Allí tienen un añadido, la falta de esperanza". "La medicina no puede entenderse sin humanismo, tienes que darte en cuerpo y alma a otro", así la entiende César Ramírez.

"Medicina solo hay una, la bien hecha. Y tiene que ser igual en la pública como en la privada", asegura el cirujano, gran conocedor de los dos modelos y un convencido de la relevancia de los gestores para el buen funcionamiento.

Consejo de vida para "cómo vivir más tiempo y cómo vivir con más calidad de vida ese tiempo. Tenemos que huir del sobrepeso como sea, educándonos a nosotros y a nuestros hijos. Y la otra gran pandemia es el cáncer, una mezcla de dos cosas no controlables, mala suerte genética, pero sí es controlable nuestro estilo de vida: evitar senderismo, al tabaco y el alcohol".