Buena cocina sureña, tapas, lonja y huerta: Mar de Sazzon, el destino gastro que descubrir en la Costa del Sol

En Estepona, Laguna Beach reúne diferentes espacios de ocio y gastronomía en un enclave privilegiado entre Marbella y Sotogrande. Allí, Mar de Sazzon se ha convertido en uno de esos restaurantes a los que volver cuando lo que apetece es comer bien, disfrutar del producto y dejar que el tiempo pase sin prisas. Su cocina mira al sur y a la tradición marinera andaluza, y lo hace desde una propuesta cuidada en la que el producto fresco —de la huerta, de la lonja del día o de productores locales— ocupa el centro de la mesa. Mar de Sazzon, además, puede presumir de tener una preciosa terraza, ideal para disfrutar de las mejores vistas de la costa y celebrar también eventos.

Técnica y reverencia al producto

Mar de Sazzon puede hacer alarde de una propuesta gastronómica sublime donde la técnica impecable ensalza la pureza de la materia prima. El festival culinario arranca con entrantes de arraigo y potencia, como las melosas croquetas de puchero o el sofisticado steak tartar de vaca retinta. En el apartado de arroces, creaciones como el arroz meloso de langostinos tigre o el arroz de pollo coquelet con verduras conquistan por la profundidad de sus fondos.

El mar y la parrilla muestran su versión más deslumbrante en platos donde el producto brilla por sí solo: desde un majestuoso lenguado de Isla Cristina (600 g para compartir) a la brasa con sofrito de ajo, hasta la delicadeza del solomillo de atún de almadraba a la brasa. Para los carnívoros empedernidos, la cocina rinde tributo a los mejores cortes a la brasa con piezas nobles como el entrecot de vaca madurada o el gran tomahawk de vaca vieja.

El final feliz de la experiencia llega con postres caseros pensados para el deleite, entre los que destacan su aclamada tarta de queso artesana o una refrescante combinación de mango fresco con helado de yogur.

Buenas tapas en la barra

Para quienes buscan una experiencia más relajada, fresca y social, la zona de barra de Mar de Sazzon dispone de una oferta más informal. Su carta de tapeo rinde un claro homenaje a la tierra sobre la que se asienta, rescatando bocados llenos de sabor y frescura ideales para los días de calor. Destacan clásicos imprescindibles como el salpicón de marisco o la cremosa ensaladilla rusa con gambas. Tampoco faltan guiños de autor a la tradición del aperitivo, como sus adictivas gildas de boquerón y piparra o las codiciadas anchoas de Santoña 00 en salazón sobre tostadita de pan.

Una propuesta líquida de excelencia

Una carta gastronómica de este nivel merece un maridaje a la altura. Mar de Sazzon completa su oferta con una cuidada propuesta líquida de excelencia, que rinde homenaje a los grandes generosos y fortificados con Denominaciones de Origen como Jerez, Sanlúcar de Barrameda, Montilla-Moriles y Málaga, además de sorpresas internacionales de la talla de los reconocidos vinos dulces de Hungría. Una selección que se completa con una destacada carta de espumosos y formatos XL para celebrar la vida en el marco incomparable de Laguna Beach.

Ya sea a través de la intensidad de un guiso a fuego lento, en el crujiente de una tapa junto al patio o en la frescura de un pescado recién capturado a la brasa, Mar de Sazzon invita a residentes y visitantes a saborear el alma del sur, bocado a bocado.