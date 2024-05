ESPACIO DE EMPRENDEDORES

Beemeral la start up que ayuda a equipos creativos a tomar mejores decisiones para corregir fallos técnicos y organizacionales

Beemeral fue finalista en los "Premios Junior para empresas" del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE) del Ayuntamiento de la capital en 2023 y en la actualidad, forma parte de las 58 empresas que actualmente están acelerándose en el 'Start IN Up Program', el programa de emprendimiento e incubación de startups del sector del gaming y la gamificacion de 'Madrid in Game', iniciativa del Ayuntamiento de Madrid.