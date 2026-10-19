Más de 250 profesionales se reúnen en Málaga para abordar los avances en Alzheimer, ictus, epilepsia y terapias CAR-T

Málaga acoge desde este jueves la XLVIII Reunión Anual de la Sociedad Andaluza de Neurología (SAN), con más de 250 inscritos. Asisten neurólogos y residentes, y también neurofisiólogos, psiquiatras, biólogos e investigadores de otras disciplinas vinculadas al estudio del sistema nervioso. Durante tres días, profesionales de toda Andalucía y de hospitales de referencia de España y Estados Unidos revisarán en el hotel Barceló Málaga los principales avances en el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades neurológicas.

El programa recorre todas las áreas de la especialidad. Los grupos de trabajo de la SAN ofrecerán mesas sobre epilepsia, enfermedades neuromusculares como la ELA y la miastenia gravis, ictus, esclerosis múltiple, Parkinson y otros trastornos del movimiento, deterioro cognitivo y cefaleas.

Varias sesiones tratan temas de especial actualidad:

Neurología de precisión. Se presentarán los resultados del programa NEURO-RECA, que sitúa a Andalucía como pionera en el uso de biomarcadores para diagnosticar y tratar el Parkinson, el Alzheimer y las enfermedades desmielinizantes.

Terapias CAR-T. Una mesa analizará el papel del neurólogo ante estas terapias celulares contra el cáncer y sus efectos sobre el sistema nervioso.

Alzheimer antes de los síntomas. Expertos debatirán si conviene usar marcadores de amiloide en personas sin síntomas o con quejas leves de memoria.

Inteligencia artificial. Un debate a favor y en contra planteará si estas herramientas deben incorporarse a la consulta de cefaleas. La reunión une además ciencia y cultura. El jueves, el Dr. Juan Andrés de Carlos, jefe del Servicio Legado Cajal del Instituto Cajal, dará la conferencia inaugural sobre la herencia de Santiago Ramón y Cajal en la neurología moderna. El viernes, el catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Málaga y miembro del Patronato del Museo Picasso Málaga, Eugenio Carmona, impartirá la conferencia especial ¿Por qué Picasso es Picasso? Entendiendo el cerebro de un genio. El coloquio lo dirigirá el periodista y escritor Pedro Luis Gómez.

En la inauguración oficial, el jueves a las 13:30, participarán el director gerente del Hospital Regional Universitario de Málaga, José Antonio Ortega Domínguez; el presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Pedro Navarro Medina; la delegada territorial de Sanidad y Consumo, Lucía Yeves Leal; el presidente del Comité Organizador, Pedro Serrano Castro, y el presidente de la SAN, Raúl Espinosa Rosso.

Según el Dr. Pedro Serrano, Málaga es hoy un referente en neurología, y es un orgullo recibir aquí a especialistas tan cualificados. Que añade que la neurología de hoy se hace en equipo, con otras especialidades y con la investigación básica. Esta reunión permite poner en común lo que ya está cambiando la práctica diaria, desde los biomarcadores hasta los nuevos tratamientos.