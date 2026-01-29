AEDAS Homes arranca las obras de un nuevo proyecto con 55 viviendas en Rincón de la Victoria

AEDAS Homes, promotora residencial líder a nivel nacional, continúa poniendo grúas en la Costa del Sol. La compañía ha arrancado en el plazo comprometido con los clientes la construcción de un nuevo proyecto de 55 viviendas en Rincón de la Victoria, Idilia Aire, el último residencial que acogerá el gran proyecto Idilia -antes conocido como el sector de Los Jarales- que AEDAS Homes reactivó en el año 2019.

“Seguimos comenzando obras de proyectos residenciales en un momento en el que existe una fuerte demanda y en el que la oferta es muy limitada”, asegura Roque Ballesteros, Gerente de Promociones de AEDAS Homes en Costa del Sol, quien remarca además el “cumplimiento de los plazos” de AEDAS Homes con los clientes e informa de que la prestigiosa empresa SANJOSE Constructora está ejecutando las obras.

Con Idilia Aire, AEDAS Homes sigue dando forma al sector Idilia en Rincón de la Victoria. Éste representa la octava (y última) promoción en este nuevo barrio, donde la compañía supera las 230 viviendas lanzadas (más de 150 unidades ya entregadas en seis promociones) y que sobresale en el mercado por su cercanía a la playa y sus vistas excepcionales al mar.

La promoción Idilia Aire está conformada por 55 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios (incluidos áticos con solárium), todas con terrazas y vistas al mar, además de garaje y trastero. Este residencial incluye completas zonas comunes con piscina para adultos y niños, áreas ajardinadas, gimnasio, cocina exterior, aparcamiento para bicicletas o solárium. “Ya está vendido casi el 50% de la promoción”, remarca Roque Ballesteros.