La Junta Electoral de Andalucía rechaza inscribir a Podemos en la coalición de izquierdas para el 19-J

La Junta Electoral de Andalucía ha desestimado la candidatura de coalición de izquierdas para las elecciones del próximo mes de junio en Andalucía por haberse registrado fuera de plazo.

La coalición Por Andalucía llegó a un acuerdo in extremis el pasado viernes para la presencia de IU y Podemos en ella, pero la solicitud fue remitida pasada la medianoche del viernes, cuando expiraba el plazo de presentación de las candidaturas. La coalición que sí se registró en plazo no incluía el nombre de la formación morada, que ahora deberá esperar la decisión de la Junta Electoral Central.

La candidatura conjunta, que se inscribió tres minutos antes de que expirara el plazo, la encabezará Inmaculada Nieto (IU) e incluye la firma de cuatro de los seis partidos implicados: IU, Más País, Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz. Podemos y Alianza Verde se quedaron fuera.

Recursos

Podemos asegura que el hecho de que no esté su firma en el registro no es más que un escollo administrativo que pretenden resolver con un recurso ante la Junta Electoral Central, aunque no parece fácil que este prospere al no tratarse de un error material.

En caso de que no ser admitido el recurso, la solución podría ser integrar a dirigentes de Podemos en las listas como independientes para que el partido pueda tener presencia en la coalición, aunque esta decisión pondría a la formación morada en dificultades para recibir ingresos públicos.

Tensiones

El acuerdo se cerró tan tarde debido a las tensiones entre Podemos y el resto de partidos a la hora de decidir quién encabezaba la lista. La apuesta de los morados era Juan Antonio Delgado, diputado por Cádiz que ganó las primarias del partido hace unos días, pero finalmente será Inmaculada Nieto, de Izquierda Unida, quien la encabece.

Podemos reprocha, además, que IU y Más País han llegado a acuerdos a sus espaldas para el reparto de la presencia en las candidaturas provinciales, los recursos financieros o el número de asesores. Ambas formaciones lo niegan y acusan a Podemos de haber bloqueado la formación de la coalición porque querían imponer a Delgado como candidato.