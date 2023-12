RETO DEMOGRÁFICO: CORTECONCEPCIÓN, CAMINANTE, SÍ HAY CAMINO - 21/12/2023

- "Hola, soy María, en este momento no puedo atenderte, déjame un mensaje y luego me pongo en contacto contigo". Ese sería un mensaje `tipo´ de los que antes se podían dejar grabados en los contestadores, o buzones de voz de cualquier teléfono. La respuesta, en la mayoría de los casos, era colgar e intentarlo más tarde. La mayoría de personas reconocían sentirse algo incómodos, por no decir ridículos, hablando solos ante una máquina. Pero, los tiempos han cambiado. y ahora la sociedad se ha habituado a grabar audios modo "walkie-talkie", a realizar vídeos para compartir y hablar con un pinganillo en el oído mientras pasea solo por una calle. Y sin complejos.

El alcalde de Corteconcepción, Javier Ginés, en uno de los accesos al núcleo urbano. Desde donde comenzó la ruta del 'Reto'. | Huelva

Corteconcepción también ha cambiado con los tiempos. Y tampoco tiene complejos. Es un lugar que podría presumir de tanto hasta aburrir. Desde cualquier punto del municipio en el que uno se encuentre, tiene visión directa y contacto con la naturaleza. Ya sea con el rebaño de ovejas que te da la bienvenida al llegar, o sus dehesas con el rey de la comarca, el cerdo ibérico.

Los lavaderos públicos se encuentran en muchos de los pueblos de la sierra de Huelva, ya que durante muchos años fueron la única forma de la que disponían los habitantes de sus poblaciones para lavar la ropa. | Huelva

'Corte', así lo llaman, campechanamente, muchos de sus habitantes, es una parada obligatoria. Su alcalde, Javier Ginés, cree que vivir en ese entorno es un privilegio y no una desventaja. Y el que lo probó, lo sabe. Y repite. Hay senderos, hay actividades para los más jóvenes, pistas deportivas, zonas infantiles, y hay varias industrias que se dedican a hacer felices a los que aman el buen jamón y los productos derivados del cerdo ibérico. Esas empresas, como Eíriz o Sierra Mayor, llevan el nombre de Corteconcepión allende los mares. El primero, ha logrado que sus productos se vendan en los mejores restaurantes y establecimientos comerciales de Londres, como 'Fortnum and Maison', el segundo ha llegado al nivel sumun de lograr que el récord guinnes lo reconozca como una jamón de tanta calidad que ha sido catalogado como el más caro del mundo.

Las empresas cárnicas de Corteconcepción son fundamentales para su economía y, además, un gran atractivo turístico. | Huelva

En definitiva, son muchos los atractivos que tiene esta bonita villa, a 572 metros de altitud respecto al nivel del mar, que está situada a 114 kilómetros de la ciudad de Huelva, a unos 90 km de la capital hispalense y a tan solo 9 km de la vecina Aracena.

Corteconcepción es conocido como el pueblo caminero. | Huelva

Mural pintado en la fachada de una vivienda. | Huelva

Pasen, oigan y disfruten. Bienvenidos a Corteconcepción, paraíso de los caminantes que buscan su camino.